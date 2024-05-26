Энрике назвал лучшего игрока «ПСЖ» этого сезона. И это не Мбаппе

В финале Кубка Франции «ПСЖ» обыграл «Лион» − 2:1. Таким образом, парижане сделали дубль − чемпионат плюс кубок. На послематчевой пресс-конференции журналист попросил Луиса Энрике назвать лучшего игрока сезона. И это был не Килиан Мбаппе.

«Без сомнений, Витинья стал для меня игроком сезона. Помимо его качеств при владени мячом, его агрессии и умения защищаться... Без сомнения, для меня он лучший. Витинья был исключительным».

Португальский центральный полузащитник перебрался из «Порту» в «ПСЖ» летом 2022 года за 41,5 млн евро. В Лиге 1 он провел 28 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.