😫 «Я бы никому этого не пожелал». Мбаппе признался, что с трудом отказал «Реалу» два года назад

Килиан Мбаппе ответил на вопрос, не жалеет ли он о продлении контракта с «ПСЖ» в 2022-м году.

В то лето француз был близок к переходу в «Реал Мадрид», но в последний момент принял решение остаться в Париже.

«Это было больше, чем просто пребывание в «ПСЖ». Тогда был чемпионат мира в Катаре. Вокруг этого происходило много вещей.

Это важное, трудное решение, но иногда приходится его принимать.

Тем не менее, я не жалею, что остался. В конце концов, я стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории. Просто хочу запомнить всё самое лучшее, понимаете... Но, конечно, это была непростая ситуация, и я бы никому этого не пожелал», - признался Килиан.