Кейлор Навас объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики.

«Эта глава моей жизни подошла к концу. Я ухожу с огромной благодарностью и смотрю только вперёд. Я всегда буду нести в сердце и душе имя нашей любимой Коста-Рики», —37-летний голкипер попрощался на видео в социальных сетях.

Навас дебютировал в составе сборной Коста-Рики в 2008 году в возрасте 21 года и принял участие в трех чемпионатах мира, а в 2014 году помог костариканцам выйти в четвертьфинал ЧМ в Бразилии. Всего на счету у Кейлора 114 матчей за национальную команду.

Кейлор Навас не примет участия в Кубке Америки, который состоится в США с 20 июня по 14 июля.