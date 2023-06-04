16 комментариев

Месси провел свой последний матч за «ПСЖ». В 38-м туре Лиги 1 парижане уступили «Клермону», в той встрече Лионелю отличиться не удалось.

В июне прошлого года газета Marca подсчитала, что благодаря аргентинцу столичная команда заработала 700 миллионов евро. Также Лео помог «ПСЖ» в медийном плане. После объявления о переходе нападающего на аккаунт парижан подписалось более 5 миллионов человек. За первый год Месси в столице Франции на клуб подписались 15 миллионов человек.

Когда команда Гальтье официально объявила об уходе Месси, фанаты сразу предположили, что в соцсетях столичного клуба произойдет резкий отток аудитории. Так и случилось.

После матча «ПСЖ» против «Клермона» число подписчиков в аккаунте парижан сократилось на один миллион меньше чем за сутки.

Число подписчиков продолжает снижаться. На момент создания данного материала количество отписавшихся от аккаунта «ПСЖ» перевалило за миллион.

Отток аудитории в соцсетях столичного клуба вызвал противоречивые эмоции у поклонников футбола:

💭 «Наконец от соцсетей клуба отпишутся фанаты «Барселоны».

💭 «Фух, неужели теперь мне не придется переводить многотысячные комментарии на испанском?»

💭 «Пластиковый клуб, пластиковые фанаты».

💭 «Какая трагедия! Теперь у нас всего 69 миллионов подписчиков!»

💭 «Мне кажется, это такое облегчение для настоящих поклонников «ПСЖ». Они, наверное, так устали от этого шума и скандалов вокруг Месси».

💭 «Сейчас люди начнут гнать на «ПСЖ» в комментариях, но, извините, я думаю, что для них это хорошо. Как и в случае с «Манчестер Юнайтед» и Роналду, иногда лучше всего потерять таких болельщиков».

💭 «Окей, теперь ждем увеличение числа подписчиков в соцсетях «Аль-Хилаля»?»

💭 «Выражу непопулярное мнение: мне уже хочется, чтобы Месси и Роналду, легендарные игроки, поскорее ушли на пенсию, чтобы эти пластиковые фанаты вообще перестали смотреть футбол. Тогда вы увидите, как очистится интернет».

А может, подписчики отписываются от «ПСЖ» из-за ухода Рамоса?