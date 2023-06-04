16 комментариев

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Вместе с Месси «ПСЖ» потерял подписчиков. От аккаунта парижан отписалось уже больше миллиона

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Месси провел свой последний матч за «ПСЖ». В 38-м туре Лиги 1 парижане уступили «Клермону», в той встрече Лионелю отличиться не удалось.

В июне прошлого года газета Marca подсчитала, что благодаря аргентинцу столичная команда заработала 700 миллионов евро. Также Лео помог «ПСЖ» в медийном плане. После объявления о переходе нападающего на аккаунт парижан подписалось более 5 миллионов человек. За первый год Месси в столице Франции на клуб подписались 15 миллионов человек.

Когда команда Гальтье официально объявила об уходе Месси, фанаты сразу предположили, что в соцсетях столичного клуба произойдет резкий отток аудитории. Так и случилось.

После матча «ПСЖ» против «Клермона» число подписчиков в аккаунте парижан сократилось на один миллион меньше чем за сутки.

Число подписчиков продолжает снижаться. На момент создания данного материала количество отписавшихся от аккаунта «ПСЖ» перевалило за миллион.

Отток аудитории в соцсетях столичного клуба вызвал противоречивые эмоции у поклонников футбола:

💭 «Наконец от соцсетей клуба отпишутся фанаты «Барселоны».

💭 «Фух, неужели теперь мне не придется переводить многотысячные комментарии на испанском?»

💭 «Пластиковый клуб, пластиковые фанаты».

💭 «Какая трагедия! Теперь у нас всего 69 миллионов подписчиков!»

💭 «Мне кажется, это такое облегчение для настоящих поклонников «ПСЖ». Они, наверное, так устали от этого шума и скандалов вокруг Месси».

💭 «Сейчас люди начнут гнать на «ПСЖ» в комментариях, но, извините, я думаю, что для них это хорошо. Как и в случае с «Манчестер Юнайтед» и Роналду, иногда лучше всего потерять таких болельщиков».

💭 «Окей, теперь ждем увеличение числа подписчиков в соцсетях «Аль-Хилаля»?»

💭 «Выражу непопулярное мнение: мне уже хочется, чтобы Месси и Роналду, легендарные игроки, поскорее ушли на пенсию, чтобы эти пластиковые фанаты вообще перестали смотреть футбол. Тогда вы увидите, как очистится интернет».

А может, подписчики отписываются от «ПСЖ» из-за ухода Рамоса?

16 комментариев

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кто-то
Ахахаах, в след. сезоне у ПСЖ только футболка Мбаппе продаваться будет
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Илья Мурашов
Забавно. Месси заработал 700 млн для ПСЖ, а Мбаппе отнял у ПСЖ. Миллион отписалось за день, через неделю останется 3.
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Gdy tak siedzimy
Фиг я на них вообще когда подписывался)
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ПозднийРассвет
После завершения ЧМ в Катаре, проект ПСЖ постепенно сворачивают. Этот клуб был нужен шейхам исключительно ради пиара мундиаля.
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flowhal
Я в их числе)))
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Pink Floyd1276
Ну какой ПСЖ, верните Реймс.
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Альберт Акчурин
В день отъезда лео в саудовскую Аравию ( когда типо отстранили от тренировок) было 70.4 млн ))
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Юлия Закаблукова
Популярность клуба измеряется в подписчиках в соц сетях, футбол уже не тот
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Полуэктов Пётр
Ответ ПозднийРассвет
После завершения ЧМ в Катаре, проект ПСЖ постепенно сворачивают. Этот клуб был нужен шейхам исключительно ради пиара мундиаля.
Они не сворачивают, они меняют вектор (и правильно делают). Они поняли, что болельщикам не нравится болеть за дорогих наёмников, поэтому они будут делать упор на французов. Будут со всего мира собирать топов, на сколько это возможно. И Мбаппе на этом же основании постараются удержать.
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Rad0
Ответ ПозднийРассвет
После завершения ЧМ в Катаре, проект ПСЖ постепенно сворачивают. Этот клуб был нужен шейхам исключительно ради пиара мундиаля.
Не понимаю злорадства, ну не станет ПСЖ, по кайфу что ли смотреть ежегоднюю грызню за ЛЧ от одних и тех же команд? Чем больше будет грандов, тем эпичнее станет Лига Чемпионов.
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ПозднийРассвет
Ответ Полуэктов Пётр
Они не сворачивают, они меняют вектор (и правильно делают). Они поняли, что болельщикам не нравится болеть за дорогих наёмников, поэтому они будут делать упор на французов. Будут со всего мира собирать топов, на сколько это возможно. И Мбаппе на этом же основании постараются удержать.
Всегда говорят о сменах вектора, чтобы скрыть потерю интереса.
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