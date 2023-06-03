Провел в клубе два сезона.

Сегодня на официальном сайте «ПСЖ» появилось сообщение следующего содержания: «После двух сезонов, проведенных в столице Франции, приключение Лео Месси в «ПСЖ» подходит к концу. Клуб с определенными эмоциями желает Лео многочисленных успехов в дальнейшей карьере».

Таким образом, клуб наконец официально подтвердил очевидное: Лионель Месси сегодня проведет последний матч за парижский клуб. История расставания аргентинца с «ПСЖ» выглядит комично, так как клуб успел опровергнуть слова главного тренера Кристофа Гальтье, чтобы через сутки все подтвердить.

Решение об уходе обладателя семи «Золотых мячей» хоть и не стало неожиданным для фанатов, но все равно вызвало очень бурную реакцию в социальных сетях парижан. Да, именно от тех болельщиков, которые сами освистывали легенду мирового футбола и призывали его убираться из клуба.

Правда, нашлось много тех, кто не только поблагодарил Месси за два сезона, но и посчитал, что его уход − приговор для «ПСЖ»:

💭 Пришло время потерять миллионы подписчиков 👋

💭 Великий на все времена. Спасибо за все, Лео!

💭 В следующем сезоне игры «ПСЖ» будут смотреть только Аль-Хелаифи и его семья

💭 Месси приехал в отпуск, и вы, ребята, проиграли ему на чемпионате мира😂

💭 Самое время отписаться от этого французского «бренда»

💭 Если раньше «ПСЖ» был маленьким клубом, то теперь еще все игроки убегают. Посредственная команда и посредственные болельщики

💭 Фанаты Месси, пора уходить. Мы уходим вместе с королем. Давайте просто перестанем следить за этим клубом, который теперь ничего не стоит.

💭 Месси > «ПСЖ».

А какая у вас была реакция на официальное объявление о том, что Лионель Месси покидает «ПСЖ»? Пишите в комментариях.