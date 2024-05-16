📸🎥 Мбаппе в восторге от своей восковой копии в музее мадам Тюссо. Килиан нашел лишь одно отличие

В Париже впервые показали восковую фигуру Килиана Мбаппе, изготовленную специально для берлинского филиала музея мадам Тюссо. На презентации присутствовал лично капитан сборной Франции в сопровождении своего отца.

Реалистичность фигуры явно удивила футболиста. Увидев свою восковую копию, Мбаппе сказал: «Он больший Килиан, чем я!»

Оцените реакцию француза:

Мбаппе нашел лишь одно отличие: «Это невероятно! Он выглядит даже лучше, чем я. У меня мешки под глазами, а у него нет. Великолепно! Это правда я».

Сходство, действительно, удивительное.

Для создания фигуры авторам потребовались четырехчасовые съемки футболиста для дальнейшего анализа его лица и тела, передает L'Equipe.

У восковой фигуры Мбаппе в столице Германии будет отличная компания! В берлинском музее мадам Тюссо собрана целая коллекция фигур знаменитых футболистов: Ману Нойер, Оливер Канн, Лео Месси, Франц Беккенбауэр, Юрген Клинсманн и многие другие.

Как вам восковая копия Мбаппе?