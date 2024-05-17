🎥 Реакция Барколя и Заира-Эмери на вызов в сборную Франции. Парни узнали новость на благотворительном вечере

Дидье Дешам определился с игроками, которые отправится на Евро в составе сборной Франции. В заявку «синих» попали Барколя и Заир-Эмери. Для Брэдли это первый вызов в основу национальной команды.

Новость застала парней на благотворительном гала-вечере, организованном «ПСЖ» и фондом Натальи Водяновой .

«Чувствую, радость и гордость, я очень счастлив», – поделился эмоциями Барколя.

Заир-Эмери разделяет переживания товарища: «Я очень счастлив. Очень горд представлять свою страну. Это [Евро] – одно из самых значимых соревнований, в которых можно участвовать. Мы сделаем все для победы».

После небольшой фотосессии игроки получили поздравления от одноклубников, а также от капитана сборной Франции, тренера и президента «ПСЖ».

Первый матч на чемпионате Европы Франция проведет 17 июня против Австрии. На групповом этапе подопечные Дешама также сразятся с национальными командами Голландии и Польши.

Поздравляем парижан с вызовом в сборную!