Защитник «ПСЖ» выложил фото ужасного шрама - это последствие травмы, из-за который он не играет уже более 400 дней

Преснелю Кимпембе можно только посочувствовать.

Защитник «ПСЖ» не выходил на поле с 26 февраля 2023(!!!) года – он получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Марселем» (3:0).

В декабре прошлого года француз принял участие в тренировке команды – он занимался индивидуально в течение первых 15 минут, открытых для журналистов. Однако футболист решил перенести еще одну операцию. И вот ее последствия.

Кимпембе находится в системе «ПСЖ» с 2005 года, на текущий момент он не играл за клуб 455 дней.

Первый профессиональный контракт он подписал в 2015-м. За «ПСЖ» Кимпембе провел 237 матчей во всех турнирах и завоевал 23 трофея, включая 7 побед в Лиге 1. Отметим, что клуб продлил контракт с игроком еще до повторной операции - новое соглашение рассчитано до 2026 года.