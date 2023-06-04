22 комментария

😏😏😏 Ни капли сожаления. Лицо Месси в подтрибунном помещении, после последнего матча за «ПСЖ», дает четкое представление о его отношении к клубу
Это закончилось😊!
Время Лионеля Месси в «ПСЖ» подошло к концу. Аргентинец провел последний матч за столичный клуб, не сумев завершить сезон на победной ноте.
Об уходе Месси было объявлено вчера - еще до матча с «Клермоном», что выглядит немного странным решением.
По ходу матча «ПСЖ» выигрывал со счетом 2:0, но соперник сумел вернуться, отыгравшись уже под занавес первого тайма.
После перерыва блестящий забег Килиана Мбаппе принес Месси идеальный шанс, чтобы вывести команду вперед, но аргентинец промазал. Стадион был в ярости, сильно освистав нападающего.
А через пять минут «Клермон» забил победный гол...
Стоит ли говорить, что «стастью не было предела», когда Месси покидал стадион после финального свистка.
На церемонии вручения чемпионского трофея Месси не задержался, как и Неймар.
Он в клубном футболе выиграл все и по нескольку раз.
Для абсолютного величия ему оставался ЧМ.
Победа на ЧМ - бессмертие, вечная слава, официальная коронация.
18.12.2022 Лео это оформил.
Спасибо ПСЖ за площадку к подготовке к ЧМ.
Это было понятно, когда человек, который постит каждый чих, не появляется в соц.сетях более 3 - х недель после триумфа Аргентины на ЧМ.
Как же это печально то, прям сил нет)))
Поэтому Месси, Пеле, Марадона.
Если вы хотите участвовать в дебатах о величайшем, у вас должен быть Кубок Мира.
Там он провалился, фанаты других клубов скандируют имя Чемпиона Мира Месси, роналду истерит, за пах хватается, потом на него в суд подают, благо все заминают)