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😏😏😏 Ни капли сожаления. Лицо Месси в подтрибунном помещении, после последнего матча за «ПСЖ», дает четкое представление о его отношении к клубу

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Это закончилось😊!

Время Лионеля Месси в «ПСЖ» подошло к концу. Аргентинец провел последний матч за столичный клуб, не сумев завершить сезон на победной ноте.

Об уходе Месси было объявлено вчера - еще до матча с «Клермоном», что выглядит немного странным решением.

По ходу матча «ПСЖ» выигрывал со счетом 2:0, но соперник сумел вернуться, отыгравшись уже под занавес первого тайма.

После перерыва блестящий забег Килиана Мбаппе принес Месси идеальный шанс, чтобы вывести команду вперед, но аргентинец промазал. Стадион был в ярости, сильно освистав нападающего.

А через пять минут «Клермон» забил победный гол...

Стоит ли говорить, что «стастью не было предела», когда Месси покидал стадион после финального свистка.

На церемонии вручения чемпионского трофея Месси не задержался, как и Неймар.

22 комментария

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Oleg
Чего ему сожалеть?
Он в клубном футболе выиграл все и по нескольку раз.
Для абсолютного величия ему оставался ЧМ.
Победа на ЧМ - бессмертие, вечная слава, официальная коронация.
18.12.2022 Лео это оформил.
Спасибо ПСЖ за площадку к подготовке к ЧМ.
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livin la vida loca
Ответ Фруктовый роналду
Криш хотябы продался арабам и живет там как царь.А месси продался арабам и терпит постоянные оскорбления.Ну ничего ждем величайшего в топ5 лиге мира клуба аль хилях.Велл ком ту хелл месси
бедный Месси, сидит наверное в подушку плачет ночами о том, что его какие-то рандомы оскорбляют :(
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Oleg
Ответ Фруктовый роналду
бедный Криш, сидит наверное в подушку плачет ночами о том, что его какие-то рандомы оскорбляют :(
Ну он явно опустошен тем, что исторически проиграл Лео.
Это было понятно, когда человек, который постит каждый чих, не появляется в соц.сетях более 3 - х недель после триумфа Аргентины на ЧМ.
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predMBAPPE
Наконец-то я свалю отсюда в теплые счастливые края! Добавил он в подтрибунном помещении😁👍🏻
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кто-то
Зачем такое постить? Обычное поведение. Никому не нравится, когда твой вклад в команду обесценивают, просто потому что ты не француз. Месси - лучший игрок в истории, ему этот ПСЖ вообще не сдался
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Oleg
Ответ Фруктовый роналду
Криш хотябы продался арабам и живет там как царь.А месси продался арабам и терпит постоянные оскорбления.Ну ничего ждем величайшего в топ5 лиге мира клуба аль хилях.Велл ком ту хелл месси
Месси сидит на троне абсолютного величия, смотрит на Кубок Мира, рядышком Диего и Пеле ему руку жмут.
Как же это печально то, прям сил нет)))
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Фруктовый роналду
Ответ Oleg
Футбол такая вещь, что за звание величайшего борятся в основном атакующие игроки ибо фанаты смотрят игру ради голов, а не ради отборов и перехватов. Поэтому Месси, Пеле, Марадона.
Томас млюллер чемпион мира и он нападающий.Как ты считаешь олег он лучше криша или нет ?
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Azamat Abdukadyroff
Хорошо что все взаимно, но хотелось бы чтобы такие великие как Месси и Роналду всю карьеру выступали в Европе
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Oleg
Ответ Фруктовый роналду
Серхио бускетц выйграл чемпионат мира. Олег как ты считаешь он может бороться за звание величайшего ?
Футбол такая вещь, что за звание величайшего борятся в основном атакующие игроки ибо фанаты смотрят игру ради голов, а не ради отборов и перехватов.
Поэтому Месси, Пеле, Марадона.
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Фруктовый роналду
Ответ livin la vida loca
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И тебе хорошего дня.Не мешай пожалуйста я тут с олегом разговариваю
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livin la vida loca
Ответ Фруктовый роналду
Что не приятно ? Иди лучше скажите это фанам месси которые обитают под постами криша
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Фруктовый роналду
Ответ Oleg
Отвечу цитатой ФИФА: Если вы хотите участвовать в дебатах о величайшем, у вас должен быть Кубок Мира.
Серхио бускетц выйграл чемпионат мира. Олег как ты считаешь он может бороться за звание величайшего ?
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Oleg
Ответ Фруктовый роналду
Обладатель 5 золотых мячей выйграл кубок европы выйграл лч больше чем месси и один из лучших игроков в истории.А ты Олег ты просто Олег и все
Отвечу цитатой ФИФА:
Если вы хотите участвовать в дебатах о величайшем, у вас должен быть Кубок Мира.
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Oleg
Ответ Фруктовый роналду
Олег а ты вообще в курсе что пеле назвал криша лучше месси.Не конечно ты не в курсе ты же олег
Пеле менял свое мнение с такой скопостью, что там тапки в воздухе не успевали вернуться на землю.
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Фруктовый роналду
Ответ Oleg
Ну и про бездаря роналду ты загнул. Там он провалился, фанаты других клубов скандируют имя Чемпиона Мира Месси, роналду истерит, за пах хватается, потом на него в суд подают, благо все заминают)
бедный Криш, сидит наверное в подушку плачет ночами о том, что его какие-то рандомы оскорбляют :(
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Oleg
Ответ Фруктовый роналду
Что не приятно ? Иди лучше скажите это фанам месси которые обитают под постами криша
Ну и про бездаря роналду ты загнул.
Там он провалился, фанаты других клубов скандируют имя Чемпиона Мира Месси, роналду истерит, за пах хватается, потом на него в суд подают, благо все заминают)
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Фруктовый роналду
Ответ livin la vida loca
бедный Месси, сидит наверное в подушку плачет ночами о том, что его какие-то рандомы оскорбляют :(
Что не приятно ? Иди лучше скажите это фанам месси которые обитают под постами криша
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Джамал Арипов
Лягушатники в своём репертуаре
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