22 комментария

Это закончилось😊!

Время Лионеля Месси в «ПСЖ» подошло к концу. Аргентинец провел последний матч за столичный клуб, не сумев завершить сезон на победной ноте.

Об уходе Месси было объявлено вчера - еще до матча с «Клермоном», что выглядит немного странным решением.

По ходу матча «ПСЖ» выигрывал со счетом 2:0, но соперник сумел вернуться, отыгравшись уже под занавес первого тайма.

После перерыва блестящий забег Килиана Мбаппе принес Месси идеальный шанс, чтобы вывести команду вперед, но аргентинец промазал. Стадион был в ярости, сильно освистав нападающего.

А через пять минут «Клермон» забил победный гол...

Стоит ли говорить, что «стастью не было предела», когда Месси покидал стадион после финального свистка.

На церемонии вручения чемпионского трофея Месси не задержался, как и Неймар.