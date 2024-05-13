«Тряслись стены». В подтрибунке стадиона Мбаппе сцепился с президентом «ПСЖ» Аль-Хелайфи

Крики Аль-Хелайфи слышали очень далеко.

По информации издания Le Parisien , отношения между форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи окончательно разрушены. Последние несколько месяцев напряжение между ними нарастало, и неудивительно, что в какой-то момент ситуация зашла далеко.

С тех пор как француз объявил президенту о решении этим летом покинуть Париж, они практически не разговаривали друг с другом. В прошлую пятницу их холодные отношения вышли за пределы кулис, когда во время видео капитан «ПСЖ» поблагодарил множество людей (тренеров, спортивных директоров, стюардов, болельщиков), не сказав ни одного слова про президента или эмира Катара. Для Аль-Хелайфи это стало личным оскорблением, ведь в 2022 году он дал Мбаппе самый выгодный контракт в истории футбола. В воскресенье этот конфликт перерос в нечто большее.

Желая получить разъяснения по поводу того, почему его не упомянули на видео, президент «ПСЖ» настоял на организации личной встречи. В итоге она состоялась на «Парк де Пренс», чуть более чем за час до начала матча с «Тулузой». Два человека уединились в комнате, подальше от посторонних глаз и ушей. Обстановка накалилась очень быстро. Попытка поговорить и получить объяснение переросла в перепалку.

«Стены тряслись», − рассказал один из очевидцев этой бурной сцены. В результате случившегося пришлось даже перенести начало разминки, и игроки вышли на поле на четыре минуты позже обычного. Однако Мбаппе нашел время, чтобы поблагодарить болельщиков, организовавших впечатляющий баннер. Это была единственная благодарность за весь вечер для лучшего бомбардира клуба. Тренер лишил игрока оваций, не сняв его с игры в конце матча.

Отношения между Килианом Мбаппе и Нассером Аль-Хелайфи окончательно испортились 9 февраля. В тот день француз заявил президенту, что не намерен продлевать контракт с клубом и уйдет в конце сезона свободным агентом. До этой встречи казалось, что отношения вернулись в нормальное русло после лета, когда игрока не взяли в предсезонный тур по Японии.

В последние недели клуб намекал, что в дополнение к соглашению, достигнутому в августе прошлого года, должны состояться переговоры, чтобы найти общий язык по условиям расставания. Но, по информации Le Parisien, в последние недели никаких обсуждений на эту тему не было.