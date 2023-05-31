11 комментариев

Странное поведение Лео.

Болельщики парижан в соцсетях обратили на момент одного из матчей Лиги 1 - Серхио Рамос ножницами пытается поразить ворота соперника, но весьма курьезно промахивается.

Это вызывает бурную реакцию Месси - вместо того, чтобы продолжить борьбу (а мяч не вышел за пределы поля), аргентинец поворачивается к Рамосу и начинает смеяться.