ПСЖ
Блог

Вот момент, когда Месси закончил играть за «ПСЖ»: вместо гола он решил посмеяться над Серхио Рамосом 🤯🤯🤯

Лионель Месси Лионель Месси
Серхио Рамос Серхио Рамос
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Странное поведение Лео.

Болельщики парижан в соцсетях обратили на момент одного из матчей Лиги 1 - Серхио Рамос ножницами пытается поразить ворота соперника, но весьма курьезно промахивается.

Это вызывает бурную реакцию Месси - вместо того, чтобы продолжить борьбу (а мяч не вышел за пределы поля), аргентинец поворачивается к Рамосу и начинает смеяться.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Манахов
Я так понимаю он должен был в небо полететь за мячом, да ?
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FrankieWild
Новость ради новости 🤦‍♂️
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cannabioz
Че за бред
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barca1899messi
Боже какая шокирующая новость что произошло как такое могло случиться как теперь с этим жить Спасибо спорт за эту статью если у вас появится ещё какая-нибудь фигня Вы обязательно пишите возможно вам стоит показать эту статью русским и украинцам и они смогут прекратить воевать ведь тут такое произошло
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tommy Addams
м-да уж, какая чушь
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tommy Addams
Ответ Real_v_dushe
Да он с первого дня в ПСЖ особо в футбол не хотел играть, он пришёл сюда из-за денег и плевать он хотел на Париж, его болельщиков и партнёров по команде. Не понимаю, как ПСЖ этого сразу не понял, ведь всё было видно в первом же сезоне.
да там большинству по барабану на ПСЖ. С Тухелем было только по другому
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rule1
Уже и поржать нельзя 🚫
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caterina
Как раз помню этот момент, Рамос вместо того чтобы скинуть мяч на Месси, решил растопыриться через себя, а матч вроде так и не выиграли. И Месси тут не прикалывается, а предъявляет Рамосу.
И если бы автор имел глаза и хоть пару извилин, то мог бы это заметить на видео.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий