11 комментариев

Вот момент, когда Месси закончил играть за «ПСЖ»: вместо гола он решил посмеяться над Серхио Рамосом 🤯🤯🤯
Странное поведение Лео.
Болельщики парижан в соцсетях обратили на момент одного из матчей Лиги 1 - Серхио Рамос ножницами пытается поразить ворота соперника, но весьма курьезно промахивается.
Это вызывает бурную реакцию Месси - вместо того, чтобы продолжить борьбу (а мяч не вышел за пределы поля), аргентинец поворачивается к Рамосу и начинает смеяться.
И если бы автор имел глаза и хоть пару извилин, то мог бы это заметить на видео.