«Дал мне больше свободы». Дембеле сравнил свою игру за «Барселону» и «ПСЖ»

«Луис Энрике дает мне больше свободы, чем у меня было в «Барселоне». Он позволяет мне играть как на позиции крайнего форварда, так и на любом из флангов, как «десятке», как «ложной девятке»... Во второй половине сезона у меня было больше свободы», − заявил игрок «ПСЖ» Усман Дембеле журналистам .

«В «Барселоне» меня зажимали на фланге», − добавил француз.

Луис Энрике действительно предоставляет Дембеле больше тактической свободны на поле, но форвард также был очень важен для Хави, который делал из него ключевого игрока проекта.

Именно под руководством Хави Дембеле провел свой лучший сезон за последние годы, завершив кампанию-2021/22 в качестве лучшего ассистента Ла Лиги и значительно улучшив свои навыки плеймейкера − именно это он продолжает делать и сейчас, не придерживаясь позиции вингера.