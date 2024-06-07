🙏🍕 Уровень пофигизма - Господь. Дембеле лопал пиццу во время речи Дешама в перерыве матча Франция - Люксембург. Самое забавное, что Усман даже не играл
Профессиональный футбол невозможен без правильного питания и здорового образа жизни - говорили они.
Усман Дембеле развеял этот абсурдный миф.
Вингер «ПСЖ» славно перекусил в перерыве товарищеского матча Франция - Люксембург. Его даже не смутила речь Дидье Дешама.
Самое забавное, что француз провёл весь матч на скамейке запасных. Дело в том, что Усману нездоровилось из-за лихорадки и насморка. Так что о восполнении калорий речи не идёт.
Франция разгромила Люксембург со счетом 3:0.