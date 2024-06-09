«Он мой источник вдохновения»: Лукас Бералдо считает себя похожим на Маркиньоса

Лукас Бералдо получил вызов в сборную Бразилии. Защитник попытается помочь «селесао» одержать победу на Кубке Америки.

Вместе с Бералдо участие в турнире примет его одноклубник – Маркиньос.

В беседе с пресс-службой сборной Лукас признался, что вдохновляется игрой капитана «ПСЖ»:

«Маркиньос – это источник вдохновения для меня. Иметь возможность работать с ним каждый день здесь, в национальной сборной, и в «Пари Сен-Жермен» – это большое удовольствие для меня. Я даже отождествляю себя с ним из-за его манеры игры.

Он очень техничный, быстрый игрок, умеющий находить выгодную позицию. Когда я познакомился с ним чуть ближе, я понял, насколько он важен для команды. Он обладает естественным лидерством, он способен вести всех к одной цели».

Лукас отыграл в Париже всего один сезон: 24 встречи во всех турнирах, два гола. Вместе с Маркиньосом Бералдо провел 13 матчей – 914 минут, совместно проведенных на поле в составе «ПСЖ».

А вам Лукас напоминает Маркиньоса?