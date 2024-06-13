Марко Асенсио разводится - брак продержался меньше года💔

Марко Асенсио объявил о разводе с моделью Сандрой Гараль. Пара связала себя узами брака всего 11 месяцев назад.

Слухи о разладе в отношениях Марко и Сандры появились уже некоторое время назад – пару не видели вместе с Рождества.

«Мы с Сандрой обоюдно решили расторгнуть наш брак. Я хочу публично поблагодарить ее за все. Она всегда будет занимать место в моем сердце как особенный человек», - сообщил футболист.

Причины расставания неизвестны, но источники, близкие к паре, утверждают, что проблема в нежелании девушка переезжать на постоянной основе из Испании в Париж.