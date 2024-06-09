Канте не исключает возвращения в европейский футбол. Нголо рассказал, что мог перейти в «ПСЖ»

Канте попал в заявку сборной Франции на Евро-2024. Нголо возвращается в национальную команду после большого перерыва в международной карьеры, а также после перехода француза в чемпионат Саудовский Аравии.

Канте стал гостем передачи Téléfoot, а интервьюером выступил экс-партнер француза по сборной – Адиль Рами.

Рами допустил, что после включения в состав сборной на Евро, Канте может вернуться в европейский футбол. Нголо такой расклад не исключает:

«Это тот вопрос, над которым нужно хорошо подумать. Да, конечно, Премьер-лига, европейский футбол – это очень значимо, мы следим за Европой, постоянно обсуждаем европейский футбол. Но возвращение... над этим нужно поразмыслить».

Адиль предположил, что Нголо может присоединиться к «ПСЖ» – клубу из родного города полузащитника. Оказывается, столичная команда когда-то приходила за Канте:

«Я парижанин, это правда, но я не думаю, что прямо сейчас такой трансфер возможен. Когда-то у меня были возможности присоединиться к ним, шли обсуждения, но не сложилось. Я наблюдал за ними в Лиге чемпионов и в чемпионате Франции. Честно говоря, у них прекрасная полузащита и отличная команда, но я не задумываюсь об этом трансфере».

В минувшем сезоне Нголо провел за «Аль-Иттихад» 44 матча во всех турнирах, он забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Контракт 33-летнего француза с саудовским клубом рассчитан до 2026 года.

Полузащитник провел 64 минуты в товарищеском матче сборной Франции с национальной командой Люксембурга. До старта Евро «синие» также сыграют с Канадой.

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