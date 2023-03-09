«ПСЖ» снова вылетел из Лиги чемпионов, и снова в марте. Похоже, это самый трудный месяц для болельщиков парижан.

Сезон-2022/23

Первый матч: поражение 0-1.

Второй матч: 8 марта, поражение 0-2, вылет.

Сезон-2021/22

Первый матч: победа 1-0.

Второй матч: 9 марта, поражение 1-3, вылет.

Сезон-2018/19

Первый матч: победа 2-0.

Второй матч: 6 марта, поражение 1-3, вылет.

Сезон-2017/18

Первый матч: поражение 1-3.

Второй матч: 6 марта, поражение 1-2, вылет.

Сезон-2016/2017

Первый матч: победа 4-0.

Второй матч: 8 марта, поражение 1-6, вылет.