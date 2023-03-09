Март – самый трудный месяц для «ПСЖ». Галерея из парижских слез
«ПСЖ» снова вылетел из Лиги чемпионов, и снова в марте. Похоже, это самый трудный месяц для болельщиков парижан.
Сезон-2022/23
Первый матч: поражение 0-1.
Второй матч: 8 марта, поражение 0-2, вылет.
Сезон-2021/22
Первый матч: победа 1-0.
Второй матч: 9 марта, поражение 1-3, вылет.
Сезон-2018/19
Первый матч: победа 2-0.
Второй матч: 6 марта, поражение 1-3, вылет.
Сезон-2017/18
Первый матч: поражение 1-3.
Второй матч: 6 марта, поражение 1-2, вылет.
Сезон-2016/2017
Первый матч: победа 4-0.
Второй матч: 8 марта, поражение 1-6, вылет.
А что творится там внутри у людей? У тех, кто за них переживает?
Хотя в современном мире принято проявлять хейт вместо эмпатии...