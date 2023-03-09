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Март – самый трудный месяц для «ПСЖ». Галерея из парижских слез

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«ПСЖ» снова вылетел из Лиги чемпионов, и снова в марте. Похоже, это самый трудный месяц для болельщиков парижан.

Сезон-2022/23

Первый матч: поражение 0-1.

Второй матч: 8 марта, поражение 0-2, вылет.

Сезон-2021/22

Первый матч: победа 1-0.

Второй матч: 9 марта, поражение 1-3, вылет.

Сезон-2018/19

Первый матч: победа 2-0.

Второй матч: 6 марта, поражение 1-3, вылет.

Сезон-2017/18

Первый матч: поражение 1-3.

Второй матч: 6 марта, поражение 1-2, вылет.

Сезон-2016/2017

Первый матч: победа 4-0.

Второй матч: 8 марта, поражение 1-6, вылет.

5 комментариев

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дамьен
Да нет там слез. Они приехали бабки заработать арабские.
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дамьен
Ответ Més que un Max
Почему я это вижу в ленте "Барселоны"?
Почему я вижу это в ленте Реала?
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Més que un Max
Почему я это вижу в ленте "Барселоны"?
0
0
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Barcelona still waiting for the corner
Мне со стороны тяжело смотреть на эти траурные фото игроков Парижа, хоть я не являюсь их болельщиком.
А что творится там внутри у людей? У тех, кто за них переживает?
Хотя в современном мире принято проявлять хейт вместо эмпатии...
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Orxan Aliyev
Мартовские неудачники))
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