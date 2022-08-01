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5 игроков, забивших больше всего голов в финалах. Роналду и Месси – в деле

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Гол в финале – всегда немножко больше, чем просто гол.

#5 Ромарио – 19 голов

Ромарио в игре за Бразилию в финале чемпионата мира 1994 года.

Ромарио де Соуза Фариа считается одним из величайших нападающих всех времен. Он является одним из лучших бомбардиров в истории прекрасной игры, забив 755 раз за свою взрослую карьеру.

Ромарио был главным игроком сборной Бразилии в их триумфе на чемпионате мира по футболу 1994 года, забив пять голов и выиграв «Золотую бутсу». Бывший нападающий «Барселоны » также был назван «Игроком года по версии ФИФА» в 1994 году.

Ромарио – один из игроков, которым приписывают переизобретение позиции центрального нападающего. Ему нравилось отходить глубоко, брать мяч, собирать вокруг защитников и обходить их своим темпом и навыками, прежде чем обвести вратаря и попасть в сетку ворот.

Ромарио забил 19 голов в финалах, и это еще одна причина, по которой он является одним из величайших снайперов всех времен.

#4 Криштиану Роналду – 20 голов

«Манчестер Юнайтед» – «Райо Вальекано» – предсезонный товарищеский матч

Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории футбола. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» за свою карьеру забил 813 голов. Он также является лучшим бомбардиром на уровне сборных (117) и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (145).

Роналду — отличный пример игрока, который расцветает под давлением, и это черта, которая привела его к величию. Легендарный португальский форвард за свою карьеру забил 20 голов в финалах.

#3 Неймар – 21 гол

ПСЖ – ФК Нант – Суперкубок Франции

Неймар— одна из главных суперзвезд современного футбола. Несмотря на это, все еще кажется, что он не получает того признания, которого действительно заслуживает, бразильский вингер — великий игрок современности и один из самых топовых нападающих всех времен.

Неймару осталось всего четыре гола, чтобы превзойти Пеле и стать лучшим бомбардиром Бразилии в истории сборной Бразилии. Совсем недавно он сделал дубль в матче Trophee des Champions – за Суперкубок Франции.

Эти два гола увеличили его количество голов в финале до 21. Это показывает, почему Неймар является одним из самых элитных нападающих на планете, а также одним из самых стабильных.

#2 Пеле- 31 гол

Легендарный Пеле и всемирно известный New York Cosmos возвращаются

Пеле — один из GOAT игры. Бразилец — единственный футболист, выигравший три чемпионата мира в истории этого вида спорта. Он является лучшим бомбардиром Бразилии в мужском международном футболе за всю историю, забив 77 голов в 92 играх за «Селесао».

Он был мировой суперзвездой и загипнотизировал футбольных фанатов по всему миру своими невероятными способностями и изысканной техникой. Двуногий форвард, он был так же хорош в подыгрыше.

Пеле, которого многие считают одной из икон этого вида спорта, за свою взрослую футбольную карьеру забил 31 гол в финалах.

 #1 Лионель Месси – 32 гола

Пари Сен-Жермен – Гамба Осака – предсезонный товарищеский матч

Лионель Месси, возможно, величайший футболист всех времен. Он выигрывал «Золотой мяч» семь раз за свою карьеру и доминировал в спорте последние полтора десятилетия. Легендарный аргентинский форвард — один из самых разносторонних игроков в истории футбола.

Подобно тому, как Неймар превзошел Криштиану Роналду прошлой ночью своим дублем против «Нанта», Месси обогнал Пеле и занял первое место в списке. 35-летний футболист открыл счет «Пари Сен-Жермен» в их победе над «Нантом» со счетом 4:0.

Месси за свою карьеру забил колоссальные 32 гола в финалах. Без сомнения, это достижение уровня GOAT.

 

 

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