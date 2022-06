Большая часть сборной Аргентины приехала поздравить Месси

Возможно, самым большим сюрпризом для Лео Месси в день его рождения стало появление сборной Аргентины в Испании – игроки приехали, чтобы поздравить футболиста с 35-летием на Ибице.

Более 10 игроков национальной сборной были замечены на празднике Месси, среди них Анхель Ди Мария, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Хавьер Пасторе,Николас Отаменди, Джованни Ло Чельсо, Хоакин Корреа, Лаутаро Мартинес, Анхель Корреа и Родриго де Пауль.

Среди гостей также были близкие друзья Лео – Луис Суарес и Сеск Фабрегас с супругами.

The @Argentina squad showed up on #Messi𓃵 Birthday. A GOAT for a reason pic.twitter.com/LucbCVtHRb