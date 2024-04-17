🤩👏 «Настоящий мадридиста. Ещё даже не приехал в «Реал», но уже потрепал «Барсу». Мбаппе взбесил трибуны каталонцев одной простой фразой 😏

Килиан Мбаппе вывел «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов, оформив дубль в ответном матче с «Барсой».

Француз, который, скорее всего, перейдёт в мадридский «Реал», уже готовит почву для ненависти среди фанатов соперника.

Нападающий сделал чёткий посыл фанатам «Барселоны», когда покидал поле после игры.

«Пока, вы вылетели», – крикнул Килиан трибунам.

В соцсетях начался «пожар».

💭 «Он заслужил этот момент».

💭 «Ещё даже не приехал в «Реал», но уже потрепал «Барсу». Люблю его, настоящий мадридиста».

💭 «Я хотел бы, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов».

💭 «Все знают, что это наш пацан».