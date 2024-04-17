🤩👏 «Настоящий мадридиста. Ещё даже не приехал в «Реал», но уже потрепал «Барсу». Мбаппе взбесил трибуны каталонцев одной простой фразой 😏
Килиан Мбаппе вывел «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов, оформив дубль в ответном матче с «Барсой».
Француз, который, скорее всего, перейдёт в мадридский «Реал», уже готовит почву для ненависти среди фанатов соперника.
Нападающий сделал чёткий посыл фанатам «Барселоны», когда покидал поле после игры.
«Пока, вы вылетели», – крикнул Килиан трибунам.
В соцсетях начался «пожар».
💭 «Он заслужил этот момент».
💭 «Ещё даже не приехал в «Реал», но уже потрепал «Барсу». Люблю его, настоящий мадридиста».
💭 «Я хотел бы, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов».
💭 «Все знают, что это наш пацан».
>Так что эти Ямали и прочие "звёзды" пусть ещё потренируются
Забавно, что Ямаль сделал гол и его заменили после удаления Араухо, держу в курсе
На то они и молодые, что неопытные и зачастую ошибаются, жаль что ты упускаешь тот момент, что Челси, обыгравший Барселону, сплошь и рядом состоял из ветеранов и опытнейших игроков, которые ещё были многолетними лидерами команды - Дрогба, Лэмпард, Чех, Терри, Коул, Иванович, Эссьен, Босингва - они ни в какое сравнение не могут идти с Кубарси, Педри и Ямалем, вменяемый человек и не станет сравнивать мастеров с зелёными пацанами
Ну а про любого итальянского середняка, который закрывается в своей штрафной чуть что, рассказывай на ветке мадридского реала, после матча с сити это более чем актуально ;)
Во втором матче: забил с пенки, забил с удачного отскока с 2х метров в пустые, получил желтую за разговоры.
Фаны Реала: Потрепал Барсу! Настоящий мадридиста! 😀
Потом ещё и покукарекать из-за широкой спины купленного свистка — воистину настоящий мадридиста.