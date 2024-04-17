🥳 «Я счастлива! Спасибо, Париж». Жена Маркиньоса - главный фанат «ПСЖ». Ее реакция на победу над «Барсой» стала хитом соцсетей

Если и есть человек, который праздновал победу над «Барселоной» ярче Килиана Мбаппе, то это жена Маркиньоса.

Кэрол Кабрино не скрывала радость от победы «ПСЖ». Разумеется, всё это оказалось в соцсетях.

«Прошло много времени с тех пор, как мы хотели это сделать. И вот, мы здесь, в полуфинале. Невероятно, я очень счастлива. Кроме того, у Марки был отличный матч. Всё в порядке. Спасибо, Париж. Спасибо, «ПСЖ», - написала девушка в соцсетях.

Впрочем, муж тоже не отстает!