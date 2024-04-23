«ПСЖ» по-прежнему надеется подписать Ямаля на место Мбаппе. Летом парижане предпримут новую попытку
«ПСЖ» хочет летом подписать Ламина Ямаля, пишет Le Parisien.
Парижане считают, что они могли бы заменить 16-летним испанцем Килиана Мбаппе.
Источник отмечает, что переговоры могут быть возможны, если сам игрок выразит желание покинуть «Барсу».
Ранее Жоан Лапорта рассказал, что «Барселона» отклонила заявку «ПСЖ» в 200 миллионов евро на приобретение Ямаля. Руководство считает вингера неприкасаемым. Кроме того, в его контракте прописан пункт об отступных в размере 1 миллиарда евро.
Ямаль оформил 14 голов в 44 матчах за «Барсу» в этом сезоне.
«Когда я был в «Милане», мы подписали Роналдо. Он весил 100 килограммов. Перед первым матчем я сказал ему, что он не может играть, потому что должен похудеть.
Он ответил: «Ты хочешь, чтобы бегал или забивал? Если мы занимаемся бегом, то оставь меня на скамейке запасных; если мы играем в футбол, то выпусти меня на поле».
Я выпустил его. Он не бегал, но оформил дубль», – признался Анчелотти.
Напомним, что Роналдо играл в «Милане» с 2007 по 2008 год. На его счету девять голов в 20 матчах....