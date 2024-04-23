«ПСЖ» по-прежнему надеется подписать Ямаля на место Мбаппе. Летом парижане предпримут новую попытку

«ПСЖ» хочет летом подписать Ламина Ямаля, пишет Le Parisien.

Парижане считают, что они могли бы заменить 16-летним испанцем Килиана Мбаппе.

Источник отмечает, что переговоры могут быть возможны, если сам игрок выразит желание покинуть «Барсу».

Ранее Жоан Лапорта рассказал, что «Барселона» отклонила заявку «ПСЖ» в 200 миллионов евро на приобретение Ямаля. Руководство считает вингера неприкасаемым. Кроме того, в его контракте прописан пункт об отступных в размере 1 миллиарда евро.

Ямаль оформил 14 голов в 44 матчах за «Барсу» в этом сезоне.