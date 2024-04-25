👑 Мбаппе крушит все рекорды на своем пути. Килиану нужно забить еще семь раз, чтобы окончательно отодвинуть Кавани на задворки истории «ПСЖ» 😱

«ПСЖ» разгромно обыграл в гостях «Лорьян» в матче 29-го тура Лиги 1.

Главным героев встречи в очередной раз стал нападающий Килиан Мбаппе, который, как известно, покинет команду по окончании сезона.

Мбаппе оформил дубль и голевую передачу. Килиан забил 42-й и 43-й гол в сезоне во всех соревнованиях. Это рекорд французского нападающего: предыдущий был поставлен в сезоне-2020/21, когда Килиан отличился 42 раза.

Помимо этого, парижанин забил уже 27 голов в сезоне Лиги 1. Он снова побил клубный рекорд Эдинсона Кавани. по этому показателю.

Но главная «битва» ещё впереди. Рекорд Кавани по голам за сезон в «ПСЖ» - 49. Килиану нужно забить семь мячей, чтобы превзойти уругвайца. Для этого у него остаётся семь матчей. А может и восемь.