Джуд Беллингем по-прежнему лучший бомбардир Ла Лиги?

Джуд Беллингем проводит сенсационный сезон в «Реале». На данный момент юноша забил 20 голов за клуб в своей первой кампании на Бернабеу. А с 16 голами полузащитник зарекомендовал себя как лучший бомбардир Испании.

Но дубль Артема Довбика в матче с «Реалом Бетисом» всколыхнул гонку «Пичичи». Сейчас на счету украинца 16 голов в 28 матчах за «Жирону».

Игрок «Осасуны» Анте Будимир также является претендентом на эту награду: в этом сезоне он забил 16 голов.

Вот как выглядит первая десятка полностью: