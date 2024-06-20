«Он может превзойти Крооса». Экс-игрок «Реала» рассказал, что клуб консультировался с ним перед трансфером Гюлера

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Турции Хамит Алтынтоп сделал несколько громких заявлений о юном Арде Гюлере.

Экс-полузащитник «Мадрида» рассказал, что клуб консультировался с ним перед подписанием Гюлера, который, по его мнению, может стать даже лучше Тони Крооса:

«У Арды Гюлера есть потенциал, чтобы заменить Тони Крооса или даже превзойти его. Прежде чем подписать Гюлера, «Реал» проконсультировался со мной. Они заключили с ним контракт на 6 лет, а вы знаете, что это значит?

Это значит, что они верят в него и его талант. Арда определенно будет важен для «Реала» в будущем, если не сейчас».