«Он может превзойти Крооса». Экс-игрок «Реала» рассказал, что клуб консультировался с ним перед трансфером Гюлера
Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Турции Хамит Алтынтоп сделал несколько громких заявлений о юном Арде Гюлере.
Экс-полузащитник «Мадрида» рассказал, что клуб консультировался с ним перед подписанием Гюлера, который, по его мнению, может стать даже лучше Тони Крооса:
«У Арды Гюлера есть потенциал, чтобы заменить Тони Крооса или даже превзойти его. Прежде чем подписать Гюлера, «Реал» проконсультировался со мной. Они заключили с ним контракт на 6 лет, а вы знаете, что это значит?
Это значит, что они верят в него и его талант. Арда определенно будет важен для «Реала» в будущем, если не сейчас».