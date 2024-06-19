😱 «Он может быть капитаном «Реала». Касильяс считает, что Беллингем способен стать легендой королевского клуба

Легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс предрекает Джуду Беллингему большое будущее в королевском клубе.

«Он показал такую игру в самом сильном клубе мира, доказав, что является отличным игроком, который заслуженно занимает своё место. Теперь от него будут просить ещё больше, но именно это и сделает его звездой.

Конечно, он может быть капитаном «Реала». У него есть все, чтобы получить эту роль.

В клубе есть более опытные люди, но я бы посоветовал ему продолжать учиться у ветеранов, впитывать историю клуба и делать все, чтобы достичь величия в клубе и получить повязку», - заявил Икар.

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