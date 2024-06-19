Эндрик уже влюбил фанатов «Реала» одной фразой. Приедет в июле

Всего через месяц Эндрику исполнится 18 лет.

К этому возрасту он уже многого добился: выиграл несколько трофеев с «Палмейрасом», дебютировал за сборную Бразилии, забил на «Бернабеу» и подписал контракт с мадридским «Реалом».

Он приедет в столицу Испании, как только достигнет совершеннолетия в июле. В интервью Daily Mail бразилец выразил волнение:

«Реал Мадрид» всегда был моей мечтой. Самые сильные и приятные воспоминания связаны с игрой за этот клуб Криштиану Роналду, моего кумира.

Сейчас я очень сосредоточен на своих обязанностях в сборной перед началом Копа Америка, и пока не могу думать ни о чем другом. Но что я знаю точно, так это то, что я перейду в самый большой клуб в мире. Это не просто один из крупнейших. Он самый большой».