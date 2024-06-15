Тони Кроос приехал на Евро с милым талисманом. Это особенный браслет

Тони Кроос вернулся в сборную Германии ради победы на домашнем Евро, лишь этого трофея не хватает в копилке великого полузащитника.

Немцы взяли отличный старт. В матче открытия турнира бундестим обыграла Шотландию – 5:1. Тони Рюдигеру пришлось забивать в ворота Мануэля Нойера, чтобы размочить счет.

А Кроос провел на поле 80 минут, в концовке матча вместо него вышел Эмре Джан, забивший пятый гол подопечных Нагельсманна. Тони, как всегда, провел отличный матч, о чем говорит статистика . Полузащитник «Мадрида» сделал 101 точную передачу из 102-х. Возможно, немцу помог талисман, с которым он приехал на чемпионат Европы.

Журналисты Bild заметили, что Кроос носит на правом запястье необычный браслет. Бусины в цветах немецкого флага чередуются с инициалами родных немца: его жены Джессики и троих детей – Леона, Амели и Фина. Отдельно отметим бусинки с сердечками.

Тони – примерный семьянин. Когда он прощался с «Бернабеу», его дети рыдали так горько, что суровый немец сам прослезился . Теперь малышня будет болеть за папу на чемпионате Европы.

Кроос признавался, что его дети избалованы победами «Мадрида», но триумфа сборной Германии они не застали. В 2014 году, когда бундестим стала чемпионом мира, старшему сыну Тони был всего год, а дочка и младший сын еще даже не родились.

«Мои дети избалованы успехом! Они ждут нашей победы на Евро, потому что другой результат им будет сложно принять», – поделился Тони с журналистами.

После такого заявления Германия обязана побеждать!