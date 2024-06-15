Тони Кроос приехал на Евро с милым талисманом. Это особенный браслет
Тони Кроос вернулся в сборную Германии ради победы на домашнем Евро, лишь этого трофея не хватает в копилке великого полузащитника.
Немцы взяли отличный старт. В матче открытия турнира бундестим обыграла Шотландию – 5:1. Тони Рюдигеру пришлось забивать в ворота Мануэля Нойера, чтобы размочить счет.
А Кроос провел на поле 80 минут, в концовке матча вместо него вышел Эмре Джан, забивший пятый гол подопечных Нагельсманна. Тони, как всегда, провел отличный матч, о чем говорит статистика. Полузащитник «Мадрида» сделал 101 точную передачу из 102-х. Возможно, немцу помог талисман, с которым он приехал на чемпионат Европы.
Журналисты Bild заметили, что Кроос носит на правом запястье необычный браслет. Бусины в цветах немецкого флага чередуются с инициалами родных немца: его жены Джессики и троих детей – Леона, Амели и Фина. Отдельно отметим бусинки с сердечками.
Тони – примерный семьянин. Когда он прощался с «Бернабеу», его дети рыдали так горько, что суровый немец сам прослезился. Теперь малышня будет болеть за папу на чемпионате Европы.
Кроос признавался, что его дети избалованы победами «Мадрида», но триумфа сборной Германии они не застали. В 2014 году, когда бундестим стала чемпионом мира, старшему сыну Тони был всего год, а дочка и младший сын еще даже не родились.
«Мои дети избалованы успехом! Они ждут нашей победы на Евро, потому что другой результат им будет сложно принять», – поделился Тони с журналистами.
После такого заявления Германия обязана побеждать!