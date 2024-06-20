«Да ладно... Я пойду» Модричу не понравился вопрос журналиста, он ушел из микст-зоны
Лука Модрич был раздосадован, когда испанский журналист спросил его, с каким составом Хорватия будет играть с Италией — с молодым или с более старым.
«Да ладно... Я пойду», — сказал 38-летний Модрич журналистам и покинул микст-зону.
Вопрос многим покажется неуважительным. Пока у сборной Хорватии есть шанс остаться на Евро, но в третьем туре команде Златко Далича надо обыгрывать Италию.
Добавил Лука уходя, по-аргентински.