«Да ладно... Я пойду» Модричу не понравился вопрос журналиста, он ушел из микст-зоны

Лука Модрич был раздосадован, когда испанский журналист спросил его, с каким составом Хорватия будет играть с Италией — с молодым или с более старым.

«Да ладно... Я пойду», — сказал 38-летний Модрич журналистам и покинул микст-зону.

Вопрос многим покажется неуважительным. Пока у сборной Хорватии есть шанс остаться на Евро, но в третьем туре команде Златко Далича надо обыгрывать Италию.