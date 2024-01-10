Еще один игрок «Реала» примерил на себя роль агента. Звезда мадридцев уговаривает Холанда на переход в клуб

Всем известно, что Мбаппе давно является главной целью «Реала», и в последние две недели с новой силой полились слухи о его будущем. Однако, если Килиан останется в «ПСЖ» и этим летом, то, судя по информации от многих СМИ, «сливочные» переключатся на другого элитного форварда — Эрлинга Холанда.

Мадридский клуб находится в выгодном положении по сравнению с английскими клубами. По информации от AS, «Манчестер Сити» продаст свою звезду за границу за 100 миллионов евро, а не 200, что является вполне подъемной суммой для «Реала». На всякий случай «Мадрид» начинает готовить почву для трансфера Холанда, и в этом клубу помогает один его игрок.

Авторитетный журналист Ману Карреньо сообщил Cadena SER, что Джуд Беллингем регулярно общается с Эрлингом и склоняет того к переезду в Мадрид:

«Насколько я знаю, Беллингем и Холанд разговаривают почти каждую неделю. Они хорошо знакомы по «Дортмунду».

Беллингем звонит ему и просит перейти в «Реал». И, похоже, Холанду не очень нравится Манчестер».

Английский полузащитник поступает точно так же, как Винисиус, который регулярно говорил с Джудом о переходе в «Мадрид». Беллингем по себе знает, что эта тактика работает.

А кого бы вы хотели в итоге увидеть на острие атаки «Реала»: Мбаппе или Холанда?