От Кепы до Хоселу. Трансферный статус всех игроков «Мадрида»

Самой большой трансферной новостью «Мадрида», очевидно, будет приход некоего французского форварда. О его переходе еще не объявлено, но, скорее всего, все состоится уже сегодня.

Однако что будет с остальными игроками нынешнего состава? Этим летом «сливочные» не собираются проводить большую трансферную кампанию, но некоторые футболисты все-таки могут уйти. Давайте оценим, кто это может быть.

Вратари. Недавно стало известно о том, что Андрей Лунин задумывается о своем будущем. Его контракт истекает в 2025 году, и если он не подпишет новое соглашение, клуб может рассмотреть возможность его продажи. Сделка по аренде Кепы не будет продлена, а Куртуа, очевидно, останется.

Защитники. Капитан Начо, скорее всего, провел свой последний матч за «Мадрид» на «Уэмбли», завоевав с командой 15-й титул чемпиона Лиги чемпионов. Интересная ситуация сложилась и с левым защитником. Если Альфонсо Дэвис подпишет контракт этим летом, есть большая вероятность, что уйдут Фран Гарсия или Ферлан Менди.

Полузащитники. Тони Кроос уходит на пенсию − игра против «Дортмунда» стала для немца отличным завершающим аккордом. Лука Модрич все еще не продлил контракт, хотя, похоже, он останется в команде еще на год. Дани Себальос по-прежнему может уйти, но он делает это каждый год и все равно умудряется выживать на «Бернабеу».

Форварды. У Хоселу действует контракт с «Эспаньолом», и пока неясно, выкупит ли его «Мадрид». Браим Диас и Родриго могут уйти, но ожидается, что они останутся в клубе. Арда Гюлер может уйти в аренду, чтобы получать регулярное игровое время и способствовать своему развитию.

Зеленый − остаются, желтый − могут уйти, красный − уйдут.