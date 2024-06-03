🎥 Лунин добирался на финал ЛЧ один. Пилот самолета, на котором летел Андрей, попросил пассажиров поддержать вратаря

Андрей Лунин помог «Мадриду» в тот момент, когда он был необходим своей команде. На старте сезона Куртуа получил травму, в качестве сменщика бельгийца клуб пригласил Кепу, который вскоре проиграл конкуренцию украинскому голкиперу.

Андрей сыграл важную роль в завоевании «Реалом» 15-го кубка Лиги чемпионов, но выйти на поле в финале турнира он не смог. Незадолго до матча с дортмундской «Боруссией» Лунина одолел грипп. Из-за болезни украинцу пришлось добираться до Лондона отдельно от команды – «Мадрид» боялся, что он может заразить одноклубников.

Пилот самолета, на котором Лунин летел в столицу Англии, узнав, кто находится на борту, обратился к пассажирам по громкой связи:

«Хочу попросить вас об одном одолжении. У нас на борту находится совершенно особенный пассажир – Андрей Лунин. Как мне кажется, именно благодаря ему «Мадрид» сейчас находится там, где находится. Все это благодаря работе, которую он проделал в течение всего этого сезона.

Прошу всех вас, пожалуйста, наградить его бурными овациями. Прошу всеми силами поддержать наш «Мадрид», которым мы так гордимся, и который, как мы надеемся, завтра возьмет свой 15-й кубок Лиги чемпионов».

После победы над «Боруссией» Тибо Куртуа, защищавший ворота «сливочных» в финале ЛЧ, отметил роль украинца: «Андрей провел отличный год, и мы должны поблагодарить его».

Лунин хоть и не принял участие в финале, называет встречу с дортмундцами любимой игрой сезона:

«Мой любимый матч сезона – тот, в котором мы выиграли Лигу чемпионов. Да, я не играл в финале, но главное, что команда достигла успеха».

Контракт Андрея с «королевским клубом» рассчитан до 2025 года. По данным Marca, украинец сомневается в необходимости продления соглашения с «Мадридом». Прошедший сезон показал Лунину, что он способен справиться с ролью основного голкипера.

Как думаете, Андрей останется в «Реале»?