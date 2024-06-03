Мбаппе может выиграть первый трофей с «Мадридом» уже в дебютном официальном матче

Наконец-то свершилось: Килиан Мбаппе официально стал игроком «Мадрида». В клуб он перебрался свободным агентом и начнет сезон с «девяткой» на спине.

Первый официальный матч для француза пройдет 14 августа. Именно на эту дату назначен Суперкубок Европы против «Аталанты», действующего победителя Лиги Европы.

Таким образом, Мбаппе может выиграть трофей уже в своем первом матче в составе «Реала».

Кроме того, Суперкубок УЕФА − один из трофеев, которого все еще нет в коллекции Килиана. Француз в принципе так ничего и не выиграл на европейской арене, играя за «ПСЖ». До перехода в «Реал Мадрид» на счету Мбаппе 16 трофеев во Франции.