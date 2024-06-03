Карло Анчелотти после победы в Лиге чемпионов пригласил вундеркинда «Мадрида» возглавить парад

На следующий день после победы в Лигу чемпионов футболисты и тренерский штаб «Мадрида» провел парад по улицам столицы. Сперва они отправились к городскому собору, а затем − к правительственному зданию Пуэрта-дель-Соль и ратуше.

Завершилось все традиционно на площади Сибелес, на которой собралась многотысячная толпа фанатов «Мадрида».

Джуд Беллингем говорил на испанском, а Тони Кроос благодарил фанатов − финал ЛЧ стал для него последним в футболке «королевского клуба».

Карло Анчелотти решил поддержать турецкого вундеркинда клуба Арду Гюлера и призвал его выступить перед болельщиками. Итальянец дал парню микрофон, а хавбек произнес краткую речь на испанском. Мадридские улицы приняли его слова одобрительным гулом.

Закончился эпизод отеческими объятиями от Анчелотти.