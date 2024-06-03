Роналду, Вини, Беллингем и другие. Футболисты «Мадрида» приветствуют Мбаппе в «королевском клубе»
Мбаппе – игрок «Мадрида». Наконец официально. Бывшие и нынешние игроки «королевского клуба» приветствуют новичка.
Криштиану Роналду: «Моя очередь наблюдать. Рад, что увижу, как ты зажигаешь на «Бернабеу».
Орельен Тчуамени: «Поздравляю, бро».
Кейлор Навас: «Как здорово, брат! Пусть с тобой будет Бог, уверен, ты будешь очень счастлив! Вперед, «Мадрид»!»
Андрей Лунин: «Добро пожаловать, звезда».
Эдуардо Камавинга обошелся лишь фотографией.
А Феде Вальверде – эмодзи.
Джуд Беллингем тоже не смог подобрать слов.
Родриго: «Добро пожаловать, звезда».
Винисиус Жуниор под постом «Мадрида» о трансфере Мбаппе: «Тик Так».
Тибо Куртуа: «Добро пожаловать в твой новый дом!»
Эдер Милитао: «Добро пожаловать, Килиан! Вперед за 16-м [трофеем ЛЧ]».
Рады?
Долго ждали
Теперь будем наблюдать💪