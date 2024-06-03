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Роналду, Вини, Беллингем и другие. Футболисты «Мадрида» приветствуют Мбаппе в «королевском клубе»

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Мбаппе – игрок «Мадрида». Наконец официально. Бывшие и нынешние игроки «королевского клуба» приветствуют новичка.

Криштиану Роналду: «Моя очередь наблюдать. Рад, что увижу, как ты зажигаешь на «Бернабеу».

Орельен Тчуамени: «Поздравляю, бро».

Кейлор Навас: «Как здорово, брат! Пусть с тобой будет Бог, уверен, ты будешь очень счастлив! Вперед, «Мадрид»!»

Андрей Лунин: «Добро пожаловать, звезда».

Эдуардо Камавинга обошелся лишь фотографией.

А Феде Вальверде – эмодзи.

Джуд Беллингем тоже не смог подобрать слов.

Родриго: «Добро пожаловать, звезда».

Винисиус Жуниор под постом «Мадрида» о трансфере Мбаппе: «Тик Так».

Тибо Куртуа: «Добро пожаловать в твой новый дом!»

Эдер Милитао: «Добро пожаловать, Килиан! Вперед за 16-м [трофеем ЛЧ]».

Рады?

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