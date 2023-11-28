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📹Бразильский нокаутер. В бразильской Серии А Эндрик одной правой уложил соперника👊

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Даже не получил карточку.

В 35-м туре бразильской Серии А «Форталеза» принимала дома «Палмейрас». Матч завершился со счетом 2:2, но для болельщиков «Мадрида» он может быть интересен не голами их будущего форварда Эндрика, а другими действиями игрока.

Девятый номер «Палмейраса» вышел на поле в старте и отыграл 85 минут. Он не смог отдать голевую передачу или забить гол в игре, которая была довольно грубой. Да и сам Эндрик не должен был заканчивать ее на скамейке запасных. Благо, что его простил судья.

На 56-й минуте, когда «Фортелеза» вела со счетом 1:0, Эндрик вел силовую борьбу корпус в корпус с 4-м номером хозяев − центральным защитником Тити. Игроки прихватывали друг друга руками, когда форвард внезапно нанес удар.

Тити оказался на газоне, судья сделал вид, что эпизод не видел. Игра продолжилась, пока игроки хозяев не обратили внимание на лежащего игрока. Эндрик за эпизод желтой карточки не получил.

Похоже, что парень уже готов к игре в Эль Класико.

12 комментариев

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superteam
Жесть, ну и судейство в этой Бразилии, одному КК, второму ЖК за артистизм имхо
+20
-1
+19
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xDe xDe
Перес даже в Бразилии всё купил)
+15
-2
+13
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Аврал
Ответ xDe xDe
Перес даже в Бразилии всё купил)
Просто термин "социальный мадридизм"глобализируется))
+11
-4
+7
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Аврал
Фраза -помять Ти-ти заиграла навыми красками..)
+4
0
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Ruslan3132
не стыдно от 16 летнего падать да и еще за лицо хвататься, притом, что удар был в районе плеча вскользь
+5
-1
+4
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StarWings
Когда рассказывают, что этому лосю 17 лет - смешно)))))
+3
0
+3
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Санти Воид
упавший - артист каких поискать
+2
0
+2
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Мурик07
Ответ StarWings
Когда рассказывают, что этому лосю 17 лет - смешно)))))
ты на Холланда погляди в 18 лет и на Скалу в 16 лет. Люди разные бывают
+1
0
+1
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Dario Alexys
так нагло хватать за футболку это , конечно...
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Азрет-Али Айбазов
Это прямая красная. И неважно куда он бил.
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марк макаров
"Эндрик ударил Тити"
так должен звучать заголовок 👆
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Александр Сергеев
Ответ Санти Воид
упавший - артист каких поискать
Я вот сам несколько раз пересмотрел видео и так не увидел удара в лицо
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