📹Бразильский нокаутер. В бразильской Серии А Эндрик одной правой уложил соперника👊

Даже не получил карточку.

В 35-м туре бразильской Серии А «Форталеза» принимала дома «Палмейрас». Матч завершился со счетом 2:2, но для болельщиков «Мадрида» он может быть интересен не голами их будущего форварда Эндрика, а другими действиями игрока.

Девятый номер «Палмейраса» вышел на поле в старте и отыграл 85 минут. Он не смог отдать голевую передачу или забить гол в игре, которая была довольно грубой. Да и сам Эндрик не должен был заканчивать ее на скамейке запасных. Благо, что его простил судья.

На 56-й минуте, когда «Фортелеза» вела со счетом 1:0, Эндрик вел силовую борьбу корпус в корпус с 4-м номером хозяев − центральным защитником Тити. Игроки прихватывали друг друга руками, когда форвард внезапно нанес удар.

Тити оказался на газоне, судья сделал вид, что эпизод не видел. Игра продолжилась, пока игроки хозяев не обратили внимание на лежащего игрока. Эндрик за эпизод желтой карточки не получил.

Похоже, что парень уже готов к игре в Эль Класико.