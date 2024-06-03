Модрич на праздновании победы в ЛЧ: «Увидимся в следующем сезоне»

Лука Модрич до сих пор не подписал новый контракт с клубом, но обнадежил фанатов на праздновании триумфа в Лиге чемпионов.

Полузащитник обратился к болельщикам:

«Увидимся в следующем сезоне! Мы здесь уже в 6-й раз, и этот сезон был прекрасным. Мы очень рады быть на «Бернабеу» и праздновать.

Я хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, они очень важны для нас. Возможно, они даже не знают, насколько они важны! Они всегда подталкивают нас, мы любим их.

В этом сезоне у нас было много проблем из-за травм, и мы помогали друг другу, как одна семья. Только так можно выиграть титулы. В этом сезоне мы были одной семьей.

Выиграть 7-й титул в Лиге чемпионов в следующем сезоне? Очевидно, что в следующем году у нас будет много титулов».