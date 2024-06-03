«Мы ждем тебя». Анчелотти надеется, что Кроос передумает уходить. Рассказал, как «Реал» справится с заменой

Тони Кроос провел свой последний матч в клубном футболе, полузащитник завершит карьеру после Евро.

Карло Анчелотти все еще надеется, что немец передумает. Но не сомневается, что другие игроки «Мадрида» способны его заменить:

«Я очень благодарен Кроосу. Он финишировал на самом верху, выше этого финиша быть не может. У него хватило смелости завершить карьеру, и он легенда этого клуба.

Все болельщики благодарны ему за отношение, за его профессионализм. Я сказал ему, что мы ждем, когда он передумает. Мы ждем тебя.

Мы потеряли важного игрока, но у нас есть футболисты, которые могут его заменить, мы адаптируемся и будем играть немного по-другому. У нас фантастические игроки и ресурсы, чтобы оставаться конкурентоспособными».