Подтвердил свое намерение: Кроос отреагировал на пост Вальверде в социальных сетях 📱

Во время празднования «Мадридом» завоевания 15-го кубка Лиги чемпионов на площади Сибелес Тони Кроос, прощаясь с Королевским клубом, назвал Феде Вальверде своим приемником и заявил о готовности передать ему свой легендарный «8» номер.

Серьезность своих намерений Тони подтвердил и позже в социальных сетях.

Феде выложил пост с фото своих одноклубниках в футболках с цифрой «15» - это количество кубков Лиги чемпионов у клуба, а также номер Вальверде.

Уругваец подписал пост: «Да! Теперь мы все — Вальверде!».

На что получил ответ от Крооса: «У тебя уже есть 8-ка, мой друг»