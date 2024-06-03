Игрок «Реала» привез Анчелотти на празднование Десимоквинты – Карло, похоже, не смог сесть за руль сам

Мадридский «Реал» завоевал свой 15-й кубок Лиги чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 на «Уэмбли» в прошедшую субботу.

Карло Анчелотти поклялся не спать всю ночь, празднуя победу, и, похоже, сдержал свое слово.

Более того, итальянский тренер, кажется, настолько хорошо отпраздновал, что не смог сам доехать до мэрии – Тони Кроос доставил его на место.

Будем считать последней результативной передачей Крооса в Королевском клубе – немец уже сыграл финальный матч за «сливочных» и завершит карьеру после Евро.