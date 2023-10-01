Без Алабы и еще 3 важных игроков. «Реал» объявил состав на второй тур Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» объявил полный состав команды на матч Лиги чемпионов против «Наполи» во вторник.

Давид Алаба остался вне заявки. Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Арда Гулер также вне игры.

Вот полный состав «Реала» на второй тур ЛЧ.

Вратари: Кепа, Лунин, Канисарес.

Защитники: Каррильо, Начо, Фран, Рюдигер, Васкес, Менди, Карвахаль.

Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос.

Форварды: Диас, Родриго, Хоселу, Винисиус.