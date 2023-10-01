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Без Алабы и еще 3 важных игроков. «Реал» объявил состав на второй тур Лиги чемпионов

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Мадридский «Реал» объявил полный состав команды на матч Лиги чемпионов против «Наполи» во вторник.

Давид Алаба остался вне заявки. Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Арда Гулер также вне игры.

Вот полный состав «Реала» на второй тур ЛЧ.

Вратари: Кепа, Лунин, Канисарес.

Защитники: Каррильо, Начо, Фран, Рюдигер, Васкес, Менди, Карвахаль.

Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос.

Форварды: Диас, Родриго, Хоселу, Винисиус.

Union Berlin suffer last-gasp UEFA Champions League debut heartache as Jude Bellingham seals Real Madrid win | Bundesliga

2 комментария

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corazón blanco
Без Алабы и еще трех важных игроков? Ну по поводу Милитао и Куртуа так можно сказать, они действительно важны и их не хватает команде. Но когда Арда ( при всем к нему уважении и его футбольному таланту) успел стать важным игроком для Мадрида, если он еще даже не дебютировал за клуб?
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ZA.RMA
Ответ corazón blanco
Без Алабы и еще трех важных игроков? Ну по поводу Милитао и Куртуа так можно сказать, они действительно важны и их не хватает команде. Но когда Арда ( при всем к нему уважении и его футбольному таланту) успел стать важным игроком для Мадрида, если он еще даже не дебютировал за клуб?
Может речь о Винни?
Хотя нет, он в заявке
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