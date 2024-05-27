У Беллингема и Санчо большая общая история. Джуд рассказал, какое сообщение получил от Джейдона перед финалом ЛЧ

После того, как стало известно, что «Дортмунд» в финале Лиги чемпионов сыграет против «Мадрида», Джейдон Санчо отправил короткое текстовое сообщение бывшему одноклубнику Джуду Беллингему.

В Германии они пересеклись всего на один сезон, но даже этого хватило, чтобы между ними завязалась тесная дружба. На самом деле Санчо сыграл важную роль в том, чтобы молодой партнер как можно быстрее адаптировался в новой стране, в первые дни Джуда в Германии выступив его наставником.

«Санчо действительно очень важен для меня. Не только потому, что он родом из той же страны, что и я. Или потому, что он говорит на том же языке, − сказал Беллингем журналу Kicker в 2020 году. − Важнее то, как он поддерживает меня, а также других молодых игроков, как поощряет нас в наших способностях, как придает нам уверенности. Для английских игроков моего возраста он отличный пример для подражания. Получать от него похвалу и поддержку − это очень много для меня значит. Это очень помогает мне».

Теперь двум друзьям предстоит встретиться на футбольном поле, но по разные стороны баррикад. В преддверие финала Джуд Беллингем пообщался с Real Madrid TV, рассказав о том, что ему написал Джейдон Санчо.

«Когда мы только вышли в финал, я получил небольшое сообщение от Джейдона, в котором он сказал: «Увидимся там». Джейдон был тем, кто взял меня под свое крыло, когда я только приехал в Дортмунд. Он очень хороший парень и тот, кому я уделяю много времени».