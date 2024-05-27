«Старшие подают нам пример». Родриго объяснил важность Модрича для «Мадрида»

Этим летом «Мадрид» планировал сохранить в составе двух ветеранов − 38-летнего Луку Модрича и 34-летнего Тони Крооса. Немец решил, что после Евро-2024 его путь в футболе закончен, а вот хорват все-таки останется в команде минимум на год.

Бразильский вингер Родриго в интервью бразильскому изданию Placar объяснил важность опытных игроков для команды.

«Нам, молодым, легко, потому что когда я вижу 38-летнего Модрича, пятикратного победителя Лиги чемпионов и обладателя «Золотого мяча», бегущего с углового в штрафную, то почему бы мне тоже не побежать? Старшие подают пример, и все понимают, что такое «Мадрид».

У Луки Модрич и Родриго особая связь. Дошло до того, что хорват называет бразильца сыном, а тот его − отцом. Все дело в том, что настоящий папа Родриго всего на год старше Модрича.

«Мы разговаривали с Лукой Модричем, и он узнал, что мой отец на год старше его, — сказал Родриго в интервью TNT Brazil. − Однажды он сказал мне: «Ты должен уважать меня, раз я достаточно взрослый, чтобы быть твоим отцом». И с тех пор он начал называть меня «сын», а я его «папа».

«Играть с ним одно удовольствие. Он лучший футболист, с которым я играл, и лучший из тех, кого я видел. Иметь такие отношения — это здорово».