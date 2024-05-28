Кроос уходит, Модрич остается, Мбаппе и Эндрик приходят: состав «Реала» на следующий сезон выглядит пугающе мощно😱

Напоминает времена «галактикос» Зидана и Фигу.

Переход Килиана Мбаппе пока что не подтвержден, хотя француз уже купил себе дом в Мадриде и кажется ждет лишь окончания финала Лиги чемпионов, чтобы объявить о своем решении.

Юный бразилец Эндрик уже давно подписал контракт с «Реалом» - от переезда в Мадрид останавливало лишь ожидание совершеннолетия.

Велика вероятность, что в центре защиты у «Реала» появится молодой Лени Йоро из «Лилля». Клуба давно работает над трансфером защитника, но пока не может сойтись в цене с французами.

Других серьезных изменений в составе не ожидается, но он и так выглядит чрезвычайно мощно. Один из самых интересных вопрос следующего сезона - как Анчелотти будет делить игровое время между Тибо Куртуа и недавно подписавшим новый контракт украинцем Андреем Луниным.