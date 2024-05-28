«Реал» - лучший клуб этого сезона: это доказывает сводная таблица ТОП-чемпионатов

Мадрид объективно выше всех.

«Реал» за весь чемпионат Испании потерпел лишь одно поражение. Единственным клубом, обыгравшим команду Карло Анчелотти в Ла Лиге, стал «Атлетико» – это произошло 24 сентября. Также «Реал» одержал 29 побед и 8 раз сыграл вничью.

Ранее мадридцы заканчивали чемпионат из 38 туров с одним поражением в сезоне-1988/89. Кроме того, в сезоне-1968/69 «Реал» также проиграл лишь один матч, однако там было проведено всего 30 туров.

Всего же в этом сезоне «Реал» пока потерпел лишь два поражения. Второе – от «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании 18 января. Единственный раз без поражений «Мадрид» прошел сезон-1931/32, правда, тогда мадридцы провели в чемпионате лишь 18 туров.

В таблице чемпионата Испании «Реал», завоевавший титул, набрал 95 очков. Второй финишировала «Барселона» – ее отставание составило 10 очков. Места в топ-4 также заняли «Жирона» и «Атлетико» – отставание 14 и 19 очков соответственно.

Кроме того, «Реал» занял первое место и в сводной таблице ТОП-чемпионатов, опередив на одной очко миланский «Интер» и на три - «Манчестер Сити».