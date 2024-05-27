Куртуа рассказал, как был рад вновь выйти на поле. Говорит, что готов сыграть в финале ЛЧ

В «Мадриде» прошел медиа-день, представители клуба пообщались с прессой. В разговоре с журналистами Куртуа рассказал, как был рад вновь выйти на поле:

«Перед матчем с «Кадисом» я нервничал так же, как и перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля»! Это была моя первая игра за девять месяцев.

После матча с «Алавесом» я почувствовал себя отлично, тогда я был мотивирован и сказал себе: «Я вернулся». Я должен был показать это на поле. Я много работал, чтобы вернуться».

«Моя личная победа заключается в том, что я провел уже четыре матча и теперь готов сыграть в финале [ЛЧ]. Я не был уверен, что вообще смогу сыграть в мае. Я очень счастливый человек», – добавил Тибо.

Бельгиец высказался и о грядущем финале Лиги чемпионов:

«Люди думают, что это будет легкая игра, но дортмундская «Боруссия» – очень сложный соперник. Мы должны выложиться на 200%, чтобы победить».

Вопрос о том, кто будет защищать ворота «королевского клуба» в финале Лиги чемпионов, остается открытым. Анчелотти утверждает , что пока не определился с голкипером и сделает выбор ближе к субботе.

Будь вы на месте Папы Карло, кого бы выпустили в старте: Куртуа или Лунина?