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Сбывается страшный сон Анчелотти. Фанат спросил Переса, кого «Реал» подпишет после Хоселу — ответ президента не понравится Карло

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Не самые приятные новости.

«Реал» стремительно ворвался в трансферное окно, подписав Джуда Беллингема, Франа Гарсию, и вернув из аренды Браима Диаса. Предполагалось, что также клуб должен подписать звездного нападающего, который заменит Карима Бензема — главными кандидатами назывались Харри Кейн и Кай Хавертц. Однако решение Мбаппе не продлевать контракт с «ПСЖ» и последующее желание владельцев клуба поскорее избавиться от нападающего спутали все карты.

Теперь Флорентино Перес, как сообщается, намерен сохранить ресурсы для трансфера звезды французского футбола, и поэтому не будет подписывать другую звезду в атаку, ограничившись арендой Хоселу. И теперь сам президент подтвердил эту информацию в разговоре с фанатом.

Болельщик встретил главу «Мадрида» на улице и между ними состоялся такой диалог:

— Президент, Хоселу уже подписан?

— Да, он приедет на следующей неделе.

— Будет ли больше подписаний?

— Нет.

Этот факт должен очень огорчить Анчелотти. Недавно Relevo выпустил большую статью, где сообщалось, что Перес пообещал главному тренеру элитного игрока в нападение, но из-за Мбаппе все изменилось, поэтому итальянец чувствует себя обманутым. Карло не хочет вновь говорить «Нам не нужны нападающие», когда это не является правдой.

Но, видимо, Флорентино уже все решил.

6 комментариев

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Mr. Galacticos
а Фло должен был сказать - купим того-то и того-то?
в трансферной политике - чем тише,тем дешевле...
+4
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дамьен
Да купят, по-любому
+3
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Низом Хурсанов
Кейн нужен даже больше Мбаппе. Винисиус сейчас выглядит лучше на позиции Мбаппе, а вот кто действительно может заменить Карима без потери качества, так это Кейн!
+1
0
+1
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Glukinho
Ответ убил...
+1
0
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Геннадий Чеботарев
эти слова были для анчелоти,пора ему лететь в Рио.
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