Не самые приятные новости.

«Реал» стремительно ворвался в трансферное окно, подписав Джуда Беллингема, Франа Гарсию, и вернув из аренды Браима Диаса. Предполагалось, что также клуб должен подписать звездного нападающего, который заменит Карима Бензема — главными кандидатами назывались Харри Кейн и Кай Хавертц. Однако решение Мбаппе не продлевать контракт с «ПСЖ» и последующее желание владельцев клуба поскорее избавиться от нападающего спутали все карты.

Теперь Флорентино Перес, как сообщается, намерен сохранить ресурсы для трансфера звезды французского футбола, и поэтому не будет подписывать другую звезду в атаку, ограничившись арендой Хоселу. И теперь сам президент подтвердил эту информацию в разговоре с фанатом.

Болельщик встретил главу «Мадрида» на улице и между ними состоялся такой диалог:

— Президент, Хоселу уже подписан?

— Да, он приедет на следующей неделе.

— Будет ли больше подписаний?

— Нет.

Этот факт должен очень огорчить Анчелотти. Недавно Relevo выпустил большую статью, где сообщалось, что Перес пообещал главному тренеру элитного игрока в нападение, но из-за Мбаппе все изменилось, поэтому итальянец чувствует себя обманутым. Карло не хочет вновь говорить «Нам не нужны нападающие», когда это не является правдой.

Но, видимо, Флорентино уже все решил.