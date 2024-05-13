Начо исполнил мечту. Капитан «Мадрида» нарядил в клубные цвета скульптуру Кибелы

Чемпионский парад «Мадрида» по столичным улицам еще долго будет вспоминаться как местными жителями, так и в социальных сетях.

Президент клуба Флорентино Перес подарил мэру Мадрида футболку «королевского» клуба, зная, что тот более за «Атлетико». Эдуардо Камавинга прогулялся по асфальту и умудрился наступить в кучу навоза . Карло Анчелотти спел , а Беллингем и Васкес станцевали. Также фото с парада можно посмотреть здесь .

На мадридской площади Сибелес располагается красивый фонтан, установленный еще в 1782 году. На нем изобразили богиню земледелия и плодородия Кибелу, стоящую на колеснице, запряженную львами.

Именно здесь болельщики «сливочных» празднуют каждое значимое достижение любимого клуба. Причем футболисты на площади также появляются и даже имеют целый ритуал. Из чемпионского года в чемпионский год мадридисты обязательно надевают на Кибелу атрибутику «Мадрида».

Это делали Рауль и Зидан.

А в 2007 году испанец даже целовал богиню.

Спустя четыре года то же самое повторил Икер Касильяс. Правда тогда клуб выиграл Кубок Испании.

В 2016 году личная аудиенция с богиней произошла у Серхио Рамоса. Повод был более чем весомый − победа в Лиге чемпионов.

В 2022 году не без помощи другого человека Марсело поцеловал в щеку памятник, отпраздновав чемпионство.

В 2024 году исполнилась давняя мечта нового капитана «Мадрида» Начо. Он всегда хотел побывать на месте игроков, которые вписали свое имя в историю клуба, а именно приодеть своими руками ту, кто символизирует для «сливочных» победы. И у него это получилось, а «Мадрид» даже выложил видео, снятое на нагрудную камеру.

Мечты существуют для того, чтобы сбываться.