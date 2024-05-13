Эндрик отпраздновал последний гол в стиле Кинг-Конга. Будущий игрок «Мадрида» объяснил, что это значит

Будущий форвард «Мадрида» Эндрик отпраздновал последний гол за «Палмейрас», имитируя Кинг-Конга. Соперник расценил такое поведение футболиста как провокацию.

После игры 17-летний игрок объяснил, почему он так себя повел и что это все значит.

«Они подумали, что это провокация, но мне удалось поговорить с ними по-испански. Мне нравится фильм «Кинг-Конг», вот и все. Это причина, по которой я сделал этот жест. Я сделал его в последней игре против «Индепендьенте», и он был воспринят очень хорошо».

Ранее некоторые болельщики предполагали, что таким образом он объясняет, что быть чернокожим − это нормально и что даже сравнение с обезьяной может быть поводом для гордости. Но нет, все выглядит гораздо проще.

Эндрик забил один из мячей в ворота «Ливерпуль Монтевидео» в Кубке Либертадорес и его клуб победил со счетом 5:0. В этом сезоне он забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 18 матчах за бразильскую команду.

Этим летом нападающий перейдет в мадридский «Реал».