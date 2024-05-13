Винисиус претендует на получение «Золотого мяча». «Мадрид» начал кампанию по продвижению бразильца

Бразильский вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор претендует на получение «Золотого мяча» 2024 года.

По данным Marca, его одноклубники пытаются сделать все, чтобы он завоевал этот трофей. В чем именно заключается помощь раздевалки не уточняется, но, скорее всего, это связано как с тем, что будет происходит на поле, так и с медийной составляющей.

В клубе считают, что Винисиус полностью заслуживает «Золотой мяч», ведь он сильно помог команде в борьбе за трофеи.

При этом бразилец, скорее всего, столкнется с жесткой конкуренцией. В том числе и в борьбе с партнером по команде Джудом Беллингемом, который провел потрясающий дебютный сезон, забив 22 гола и отдав 10 результативных передач. Сам Джуд назвал Вини «лучшим футболистом мира».

Кроме того, за награду будет бороться и Килиан Мбаппе. На его счету 54 гола за «ПСЖ», а впереди Евро-2024, на котором у сборной Франции есть неплохие шансы на победу.

Для повышения шансов на самый важный индивидуальный трофей, Винисиус Жуниор должен хорошо выступить на Копа Америка и помочь Бразилии взять титул. Кроме того, он должен блеснуть в финале Лиги чемпионов.

В этом сезоне 23-летний вингер провел 36 матчей за «Реал Мадрид», забив 21 гол и отдав 11 результативных передач.